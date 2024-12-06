Hatayspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda bordo-beyazlı ekip, taktik çalıştı.
Hatayspor, yarın sabahki idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.
RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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