Hatayspor, Beşiktaş'a Konuk Oluyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.