Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

09.10.2022 19:46
Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi." dedi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay deplasmanından memnun olmadıkları bir skorla geri döneceklerini söyledi.

Eksikliklerinin sadece skor olduğunun altını çizen Mateos, "Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabii ki rakibimiz de iyi savunma yaptı. Hata yapmamızı bekledi.Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik." ifadelerini kullandı.

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Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti Alanyaspor maçının ardından Alanyaspor maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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