Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti - Son Dakika
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Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti

18.05.2022 20:47

- Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcular, buz hokeyi sporcularını ziyaret etti.

- Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti

HATAY - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcular, buz hokeyi sporcularını ziyaret etti.

Ziyarette Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a futbolcular Mame Diuf, Sam Adekugbe ve Mehdi Boudjemaa eşlik etti. Hatay Buz Pateni Salonu'nda Gençlik haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette iki takım oyuncuları tanıştı, sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcular buz hokeyi oynadı. Buz hokeyi antrenörleri Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a forma hediye etti.

Gençlerin ve çocukların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Genç kardeşlerimizin başarılı bir şekilde bu sporu yapması ve önümüzdeki haziran ayında Türkiye şampiyonasına katılması duyunca, gençlerimizi ziyaret etmek istedik" diye konuştu.

"Turnuvada başarılı olmaları konusunda moral verdik"

Buz hokeyi sporcularının moral motivasyonu arttırarak ve turnuvada başarılı olmaları konusunda destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Takım kaptanımız Mame Diuf, Sam Adekugbe ve Mehdi Boudjemaa ile birlikte geldik. Onlar da bu sporu yakından takip ederek seviyorlar. Ben de Almanya'da yetiştiğim doğduğum şehirde kendi şehrimin takımı Almanya'nın en üst liginde oynuyordu. Zaman zaman izlemeye gidiyordum. Hatta hafta sonları okulla hem de arkadaşlarla buz üzerinde kaymayı da gençlik dönemimde öğrenmiştim. İyi de kayıyordum, tabii uzun zaman oldu. Artık buz üzerinde genç kardeşlerimiz kadar başarılı değiliz. Onları birazdan izleyeceğiz, kendi aralarında bir gösteri maçı yapacaklar. Onlara cani gönülden başarılar diliyorum" dedi.

"Hatay halkından bu spora destek istiyorum"

Buz Hokeyi Antrenörü Mert Ezer, gençlik haftası dolayısıyla Hatayspor Kulübü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın ve futbolcuların Hatay Asi Kulübü'nü ve sporcularımızı turnuva öncesi ziyarete geldiğini ifade ederek, "Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza moral ve motivasyon verdikleri için. Hatay'da 3 kategoride buz hokeyi turnuvası Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Minikler, yıldızlar ve yıldız A şeklinde. Asi Spor Kulübü'nün 3 kategoride yarışmaya katılmasında velilerimizin ve biz hocaların büyük bir çabası var. Ben buradan Hatay halkından bu spora destek istiyorum. Burada çok güzel sporcu yetiştiriyoruz. Milli sporcu olacak çocuklarımız yetişecek. Bundan dolayı Hatay halkı bize desteklerini esirgemesin" diye konuştu.

Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti
Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'dan buz hokeyi oyuncularına moral ziyareti - Son Dakika


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