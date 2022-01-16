Üye Girişi
Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

16.01.2022 23:06
Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan 'operasyon yapıyoruz' demesin.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan 'operasyon yapıyoruz' demesin." dedi.

Kırmızı, Atakaş Hatayspor'un Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, bu yenilgiyle kulübün kötü duruma düşmediğini söyledi.

Galatasaray'ın ayağa kalkacağını ve çok iyi yerlere geleceğinin altını çizen Kırmızı, bu sezonu en iyi yerde bitireceklerini belirtti.

Mağlubiyetin her şeyin sonu olmadığını vurgulayan Kırmızı, "Hocamıza güveniyoruz iyi başlangıç yapmak isterdik maalesef olmadı. Gerçekten çok üzgünüz bu tarz bir hakem yönetiminden. Bunun için herkesi göreve çağırıyorum. Bizim istediğimiz sadece adaletli bir yönetim. Başta hiçbir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır"

Galatasaray'ın Türkiye'nin ve dünyanın en büyük camialarından biri olduğunun altını çizen Nihat Kırmızı, sezon başından bu yana doğru hareketler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Uğradıkları haksızlıkları anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Kırmızı, camiayı da arkalarına alarak bunların düzelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bunların düzelmesi için çalışırken kulübün haksızlığa uğramaması gerektiğini ifade eden Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun yüzde 70-80'i Galatasaray'dan ibarettir. Bunu herkes biliyor. Biz olmazsak Avrupa'ya takım bile gönderemeyiz. Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bu sene Galatasaray Avrupa'da olmasaydı belki Şampiyonlar Ligi'ne takımımız gidemeyecekti. Yani bu Türk futbolu için büyük utanç verici bir durumdur hakemlerin yaptıkları. Sıcağı sıcağına hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama gerçekten canımız yandı. Biz sadece adaletli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bazen yol ayrılıkları olabiliyor"

Dışarıdan hiç kimsenin Galatasaray'ın içine müdahale edemeyeceğini dile getiren Nihat Kırmızı, kulübün büyük bir camiadan oluştuğunu ve kendi içinde ayağa kalkabileceğini söyledi.

Fatih Terim'in kulübe uzun yıllar hizmet verdiğini anımsatan Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bazen yol ayrılıkları olabiliyor bunu böyle değerlendirmek lazım. Biz tercihlerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Fatih hocamız Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. Bu maçı kazanmamızı en çok bence Fatih hoca isterdi. Yeni hocamıza yine en çok Fatih hoca destek olacak. Yani Fatih hocaya kalsa zaten bunlar yaşanmaz. Fatih hoca dışında da camiayı bölmek isteyen, bunu yapanlar bizim rakiplerimiz. İsim vermek istemiyorum ama işte Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar da araya girerek bizim bazı taraftarlarımızı da gaza getirerek sosyal medya üzerinden adı 'operasyon' deniliyor ben öyle düşünmüyorum ama bunlar bizim için çok önemli şeyler değil. Galatasaray camiası böyle zamanlarda özellikle birlik, beraberlik içerisinde olmayı bilir. Galatasaray'ın kötü gittiği bir dönemde daha da kötüleşmesi için çalışan birisi Galatasaraylı olabilir mi? Ancak Fenerbahçeli olur, belki Beşiktaşlı olur ya da başka bir rakibimizin taraftarı olabilir. Onların arkasına da saklanmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz. Hiç kimse Fatih hocanın adını kullanarak sosyal medyadan 'operasyon yapıyoruz' demesin."

Kırmızı, maaş ödemeleri ve yeni transferle ilgili, "Hocanın isteklerini tabi ki değerlendireceğiz onun dışında takımın her hangi bir maaş sorunu yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Galatasaray, Hatayspor, Fatih, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu         
23:41
Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden? Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?         
22:25
İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi         
19:25
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi         
11:06
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi         
09:22
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58

Son Dakika Haberleri
00:04 4. kattan beton zemine çakılan stajyer avukatın düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
23:36 Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu
22:57 Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 00:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement