Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanattan Kerim Alıcı'nın orta-şut karışımı vuruşu az farkla dışarıya gitti.
33. dakikada Dragus'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Maksimovic, Kilama, Kerim, Görkem, Aburjania, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Hodzic, Aabid, Joelson Fernandes, Lamkel Ze, İbrahim Demir, Dadashov
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gaziantep FK: Nita, Morais, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, N'koulou, M'bakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Dragus
Yedekler: Burak, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Batuhan Şen, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Markovic, Mehmet Kuzucu, Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı - Son Dakika