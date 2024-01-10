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Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı - Son Dakika
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Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı. Maçta Kerim Alıcı'nın dışarıya giden vuruşu ve Dragus'un kaleci Erce'de kalan şutu önemli anlardı. Hakemler Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir'di. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK'nın teknik direktörü ise Marius Sumudica idi.

Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı
10.01.2024 - 18:10,  Güncelleme: 18:11
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan Kerim Alıcı'nın orta-şut karışımı vuruşu az farkla dışarıya gitti.

33. dakikada Dragus'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Maksimovic, Kilama, Kerim, Görkem, Aburjania, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Hodzic, Aabid, Joelson Fernandes, Lamkel Ze, İbrahim Demir, Dadashov

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gaziantep FK: Nita, Morais, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, N'koulou, M'bakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Dragus

Yedekler: Burak, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Batuhan Şen, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Markovic, Mehmet Kuzucu, Riascos

Teknik Direktör: Marius Sumudica - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı - Son Dakika


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