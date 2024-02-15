Hatayspor - Sivasspor Maçının Hakemi Ümit Öztürk - Son Dakika
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Hatayspor - Sivasspor Maçının Hakemi Ümit Öztürk

Hatayspor - Sivasspor Maçının Hakemi Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelenin yardımcı hakemleri Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir olacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

15.02.2024 12:32  Güncelleme: 12:43
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Hatayspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intenet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatayspor - Sivasspor Maçının Hakemi Ümit Öztürk - Son Dakika
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