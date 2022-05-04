Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Hatayspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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