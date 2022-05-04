Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

04.05.2022 18:31
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatayspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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