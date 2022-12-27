Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok

27.12.2022 19:46

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacağı maç öncesi, "Ne zaman Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın kapısından girsem farklı duygulara kapılıyorum. Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok" açıklamasında bulundu.

Volkan Demirel'in göreve gelişiyle ligdeki durumunu toparlayan Hatayspor'da Fenerbahçe maçı öncesi genç hocadan çarpıcı açıklamalar geldi. Demirel, Fenerbahçe stadına her gelişinde duygulandığını ifade etti.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Fenerbahçe stadını çok özlediğini ifade eden Demirel, "Burayı çok özlemişim. Üçüncü defa Fenerbahçe'ye rakibim. Bu bile benim için büyük bir onur. Buraya geldiğimde yaşadıklarımı anlatamam, buraya geldiğimde de ne kadar güzel izler bıraktığımı görüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe stadına rakip olarak gelen Volkan Demirel: Duygu sömürüsüne gerek yok

"DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEREK YOK"

Volkan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı: Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan ne zaman girsem farklı duygulara kapılıyorum. Daha fazla anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak istiyoruz. Bir plan hazırladık. Takımımız bunu uygulayabilirse puan ya da puanlarla ayrılacağız.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok - Son Dakika


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