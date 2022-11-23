Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda en farklı galibiyet İspanya'dan geldi. Boğalar, E Grubu'nda Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti.

YORUMCU OLDU

Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, tarihi maçtan sonra TRT ekranlarında karşılaşmayı yorumladı. Volkan Demirel, 7-0'lık skoru bildiğini söyledi.

"SKORU BEN VERDİM"

Volkan Demirel, "Herkes Suudi Arabistan, Japonya gibi sürpriz bekliyordu. Ama ben skoru verdim hatta. 7-0 gibi bir düşüncem vardı ki herhalde kalbimiz temiz onu da bildik" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada Volkan Demirel'in yorumlarıyla ilgili gelen bazı paylaşımlar: