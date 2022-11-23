Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad

23.11.2022 22:49

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, TRT'de İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Maçla ilgili, "Herkes sürpriz bekliyordu ama bu skoru bilmiştim. Kalbimiz temizmiş" yorumunu yapan Volkan Demirel sosyal medyayı salladı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda en farklı galibiyet İspanya'dan geldi. Boğalar, E Grubu'nda Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti.

YORUMCU OLDU

Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, tarihi maçtan sonra TRT ekranlarında karşılaşmayı yorumladı. Volkan Demirel, 7-0'lık skoru bildiğini söyledi.

Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

"SKORU BEN VERDİM"

Volkan Demirel, "Herkes Suudi Arabistan, Japonya gibi sürpriz bekliyordu. Ama ben skoru verdim hatta. 7-0 gibi bir düşüncem vardı ki herhalde kalbimiz temiz onu da bildik" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada Volkan Demirel'in yorumlarıyla ilgili gelen bazı paylaşımlar:

Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ya Serie A'dan teklif geldi Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ya Serie A'dan teklif geldi Fenerbahçe Futbol Akademi takımları, 2023'te çeşitli uluslararası turnuvalara katılacak Fenerbahçe Futbol Akademi takımları, 2023'te çeşitli uluslararası turnuvalara katılacak

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad - Son Dakika


Son Dakika
22:49 Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor
22:19 Düzce, beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Artçı deprem sayısı 150'ye ulaştı
22:03 Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi
21:45 Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında "Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba" diyen spikere öfke kustu
21:39 Elazığ'da evinde mahsur kalıp vinçle balkondan kurtarılan adam, işe gidemeyince çıkışı verildi
21:28 Macaristan Başbakanı Orban'ın milli maçta taktığı atkı, 3 ülke arasında kriz çıkardı
21:01 İspanya, Kosta Rika'yı gole boğdu! Dünya Kupası'na 7 golle "merhaba" dediler
20:58 Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısı sonrası Avrupa'da 2 ülke karanlığa gömüldü
20:36 Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek
16:03 Bakan Varank, TÜBİTAK tarafından üretilen ve F-16'ların yerini alacak Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarını TBMM'de tanıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 23:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı sallad - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement