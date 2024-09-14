Hatayspor'un Zorlu Deplasman Maçı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
GAİN Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alan Hatayspor, geçen hafta anlaşma sağladığı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacağı ilk maçta galibiyetle tanışmak istiyor.
Hatayspor kafilesi, bugün Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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