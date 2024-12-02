Hatayspor ve Beşiktaş'ın Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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Hatayspor ve Beşiktaş'ın Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

Hatayspor ve Beşiktaş\'ın Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02.12.2024 23:38  Güncelleme: 23:39
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SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce puan kazanmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü biraz daha zor bir durumdayız. Onun için de bugünkü maçımızda da iyi mücadele ettik. Maçta on bir sarı kart görüldü. Tabii ki itirazlar oldu ama çoğu da mücadeleden oldu. Onun için iki takım da kazanmak için oynadı. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. İhtiyacımız olan puanı kazandık. Önümüze bakacağız. Ben takımdan çok memnunum. Çok mücadele ettiler. Her iki takım da kazanmak için oynadı, çok güzel bir lig maçı oldu" dedi.

'TARAFTARA GALİBİYET VEREMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ise karşılaşmayı kazanmadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın genelinde hakim bir oyun sergilediklerini aktaran Topraktepe, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak mecburiyetindeydik hatta. Oyun başladığında kontrolü istediğimiz gibi almaya başlamıştık ki basit bir gol yedik. Dönen top da çok boş kaldı orada. İlk yarıda karşılık verdik, maçın genelinde hakimiyet bizdeydi. Net pozisyonlarımız var. Burada Hatay'ın da pozisyonları var. Ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı biraz maç hızlı oynanmaya başladı. Oyuncularım gerçekten bugün reaksiyon verdi ama kazanamadık. Tabii ki uzun süredir oynamayan oyuncularımız vardı. Mecburi değişiklikler yaptık. Salih gibi, Tayyip gibi. Bunlara kramp girdi. Milot için doktorumuz kırk beş dakika en fazla demişti. Ama 60'a kadar oynadı. Bakıyorum Rafa, Gedson diğer futbolcularımıza hepsi mücadele etti. Gol pozisyonumuz var. Semih'in kafa vuruşu, karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar var ama olmadı. Tabii ki seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlardan da tabii ki istediklerini veremediğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

'BEN SAHA TARAFINDAYIM'

Saha dışı konulara değinmek istemediğini aktaran Topraktepe, "Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım, görevdeydim. O yüzden ben devam ettim. Tabii ki dışarıdaki konularla ilgili burada hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben saha tarafındayım. Beşiktaş'ta tabii ki büyüklerimizin arasında problemler olabilir. Onlara ben hiçbir şekilde girmek istemiyorum. O konulara konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Topraktepe şunları söyledi:

"Beşiktaş her maça kendi sahasında kazanmak için çıkar. Yine kazanmak için çıkacağız. Önemli sakatlıklarımız da oldu. Bugün tabii uzun süre oynamayan oyuncularımızla oynadı. Stoperlerimiz Tayyip ve Emirhan oynadı. Bahtiyar da var. o şekilde devam edecek. Onlar da takımın içinde oynadıkları zaman katkı veren oyuncular. Tabii ki oyuncularımız mental anlamda ve diğer konular hakkında hep konuşuyoruz. Buraya gelmeden iki gün vaktimiz vardı ve konuştuk. Tabii ki derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem mental hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Bunlar Beşiktaş'ın anlaşmalı oyuncuları. Baktığımızda Alex dediğimiz oyuncu kendini kanıtlamış, her zaman büyük takımlarda oynamış. Şampiyonlar Ligi kupasında oynamış, finalinde oynamış, kazanmış bir oyuncu. Bunları oyunun içine katmazsak, 13, 14 dört kişiyle futbol oynanmıyor. Çok maç var. Bu oyuncuları oynatmadığımız zaman kendi kadromuzu kısıtlamış oluyoruz. Bu oyuncular zaten oynayan oyunculardı. Bunları deneme gibi veya hazırlama gibi bir şeyimiz yok"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor ve Beşiktaş'ın Mücadelesi 1-1 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika

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