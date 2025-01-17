Hatayspor ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma, Hatayspor'un Cemali Sertel'in golüyle öne geçmesi ve Galatasaray'ın Osimhen'in penaltı golüyle eşitliği sağlamasıyla 1-1 sona erdi.

17.01.2025 22:27
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STAT: Mersin

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci

HATAYSPOR: Bekaj - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 73 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 87 Recep Burak Yılmaz), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Boutobba), Fernandes, Rivas (Dk. 73. Massanga), Aboubakar (Dk. 90+2 Strandberg)

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan (Dk. 46 Kerem Demirbay), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Sallai), Jakobs, Torreira (Dk. 82 Batshuayi), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 88 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Osimhen

GOLLER: Dk. 28 Cemali Sertel (Hatayspor), (P) Dk. 56 Osimhen (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Diack, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Bekaj (Hatayspor), Kaan Ayhan (Galatasaray)

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

9'uncu dakikada rakip ceza alanına giren Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Berkan Kutlu'nun yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

15'inci dakikada sağdan Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı yayında topla buluşan Torreira'nın yerden sert şutunda top direkten döndü.

25'inci dakikada Hatayspor'da ceza alanı önünde topla buluşan Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

28'inci dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı ortada arka direkte topla buluşan Rivas, içeriye çevirdi. Karambolde topu önünde bulan Cemali'nin köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Torreira'nın şık topuk pasında soldan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün şutunu kaleci Bekaj ayaklarıyla çıkardı.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

47'nci dakikada Hatayspor'da Görkem Sağlam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Calvo'nun kafasında top kaleci Muslera'nın kollarında kaldı.

52'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza alanına giren Mertens'e Cemali Sertel müdahale etti. Hakem Cihan Aydın, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını işaret etti.

56'ncı dakikada topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61'inci dakikada Osimhen'in soldan arka direğe ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın volesinde top yandan auta çıktı.

64'üncü dakikada soldan çizgiye inen Yunus Akgün'ün ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafasında kaleci Bekaj topu güçlükle çıkardı.

71'inci dakikada takım arkadaşı Yunus Akgün'den aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens'in vuruşunda kaleci Bekaj soluna uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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