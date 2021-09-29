Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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