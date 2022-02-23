Hataysporlu kadın basketbolcuları, minik buz hokeycilerle buluştu - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor'un oyuncuları, Minikler Ligi'nde mücadele eden Asi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı'yla bir araya geldi.

Hatayspor kaptanı Bahar Çağlar Ökten ile oyuncular Melis Dilara Lafatan, Jazmine Jones, Büşra Akbaş, Hatay Buz Pateni Spor Salonu'nda sohbet ettikleri minik buz hokeyi oyuncularına forma hediye ettiler. Basketbol oyuncuları daha sonra buz hokeyi takımıyla gösteri maçı yaptılar.

Hatayspor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, ziyaretleriyle minik sporculara önceden verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Buz hokeyi takımının Hatayspor'un maçlarına gelerek destek verdiklerini anlatan Akın, "Bizde kulüp olarak çocuklarımızı ziyarete edeceğimizi onlara söz vermiştik, bugün buz hokeyi takımını ziyaret ederek onların antrenmanlarına katılmak istedik. Ziyaretle çocuklarımızı profesyonel sporcularla buluşturma imkanı yakaladık. Yanımızda getirdiğimiz Hatayspor formalarını çocuklarımıza hediye ettik." dedi.

Asi Spor Kulübü antrenörü Mert Ezer de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.