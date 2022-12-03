Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

03.12.2022 22:06

Fenerbahçe'nin Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında takımının ilk golünü penaltıdan kaydeden Serdar Dursun'un vuruş tekniği gündem oldu. Milli futbolcunun penaltı kullanış tarzı karşısında hangi köşeye atlayacağını şaşıran dünyaca ünlü kaleci Pepe Reina'nın olduğu yerde yere düşmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, ikinci maçında Villarreal ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede ilk golü atan Serdar Dursun'un penaltı kullandığı sırada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE SONRADAN AÇILDI

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Etienne Capoue kaydetti.

PEPE REINA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mücadelede Serdar Dursun'un penaltı atışı sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Milli futbolcu kendine has tarzı olan zıplayarak yaptığı vuruşla dünyaca ünlü kaleci Pepe Reina'yı şaşkına çevirdi. İspanyol eldiven hangi köşeye atlayacağını kestiremeyince olduğu yere düştü. O anlarsarı-lacivertli taraftarlar arasında sosyal medyada dalga konusu oldu.

Serdar Dursun'un penaltı kullanma tarzını gören dünyaca ünlü kalecinin düştüğü hal dalga konusu oldu
Serdar Dursun'un penaltı kullanma tarzını gören dünyaca ünlü kalecinin düştüğü hal dalga konusu oldu
Serdar Dursun'un penaltı kullanma tarzını gören dünyaca ünlü kalecinin düştüğü hal dalga konusu oldu
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Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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