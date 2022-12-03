Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, ikinci maçında Villarreal ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede ilk golü atan Serdar Dursun'un penaltı kullandığı sırada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Etienne Capoue kaydetti.
Mücadelede Serdar Dursun'un penaltı atışı sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Milli futbolcu kendine has tarzı olan zıplayarak yaptığı vuruşla dünyaca ünlü kaleci Pepe Reina'yı şaşkına çevirdi. İspanyol eldiven hangi köşeye atlayacağını kestiremeyince olduğu yere düştü. O anlarsarı-lacivertli taraftarlar arasında sosyal medyada dalga konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika