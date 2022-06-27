HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

27.06.2022 15:59

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 19-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray Tunç Holding, devre arasına 32-31 üstün gitti.

Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu sonunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son çeyreğe 46-44 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 63-55 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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