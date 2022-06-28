HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali - Son Dakika
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

28.06.2022 15:11

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali - Son Dakika
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