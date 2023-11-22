Galler maçında oyuna girmeye hazırlanan Kenan Yıldız\'dan tüm Türkiye\'yi mest eden hareket

EURO 2024'e grup lideri olarak giden A Milli Takım'da Kenan Yıldız'ın eleme grubu son maçında oyuna girmeden önce yaptığı hareket tüm Türkiye'yi mest etti.

"HELAL OLSUN"

Galler maçında sonradan oyuna giren Kenan Yıldız, sahaya çıkmadan önce kenarda talimat alırken ay-yıldızlı formayı önce öptü sonra giydi. Bu hareketi büyük beğeni toplayan Yıldız için "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

OYUNA GİRDİ, PENALTIYI ALDI

59. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız'ın aldırdığı penaltıyı 70. dakikada Yusuf Yazıcı gole çevirdi ve Galler karşısında Türkiye , 1-1'lik sonuçla sahadan puanla ayrıldı. Kenan Yıldız gösterdiği performansla EURO 2024'te de Türkiye'nin en büyük kozu olacak.