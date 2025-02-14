Hentbol Gençler Türkiye ŞampiyonasıTamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hentbol Gençler Türkiye ŞampiyonasıTamamlandı

Hentbol Gençler Türkiye ŞampiyonasıTamamlandı

Giresun'da düzenlenen Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği finalinde Antalya ve İstanbul şampiyon oldu.

14.02.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 10-14 Şubat tarihleri arasında Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu ve Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynandı.

Gençler kız kategorisi finalinde Batman Spor Lisesi'ni 42-29 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, gençler erkek kategorisinde ise Trabzon Spor Lisesi karşısında 26-21 galip gelen İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Turnuvanın en centilmen takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hala Sultan İlahiyat Koleji oldu.

Turnuvanın en iyi kadın oyuncusu ödülü Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Gazel Dikmen'e, gençler erkek kategorisinin en iyi oyuncusu ise İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi'nden Derviş Eren Demirci'ye verildi.

Dereceye giren takım ve sporcular ödüllerini törenle aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Ataşehir, İstanbul, giresun, Antalya, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Gençler Türkiye ŞampiyonasıTamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol Gençler Türkiye ŞampiyonasıTamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.