Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

21.03.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Nilüfer Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

23 Mart Cumartesi:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Beşirli)

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya 75. Yıl)

Kadınlar Süper Lig

23 Mart Cumartesi:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

24 Mart Pazar:

15.00 Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Konyaaltı Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

25 Mart Pazartesi:

15.00 Yenimahalle Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:20 Eğitimde yeni dönem Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek Eğitimde yeni dönem! Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:57 Esenyurt’ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı Esenyurt'ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı
11:47 ABD Dışişleri Bakanı: Gazze’de ateşkes anlaşması çok mümkün ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes anlaşması çok mümkün
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement