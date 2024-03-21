Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Nilüfer Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
23 Mart Cumartesi:
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Beşirli)
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya 75. Yıl)
Kadınlar Süper Lig
23 Mart Cumartesi:
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
24 Mart Pazar:
15.00 Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor (Porsuk)
15.00 Konyaaltı Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
25 Mart Pazartesi:
15.00 Yenimahalle Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Son Dakika › Spor › Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
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TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor ile Kelkit Hürriyetspor arasında oynanacak maça deplasman takım taraftarları alınmayacak. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla, maça Gümüşhane ekibinin taraftarları giriş yapamayacak.
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