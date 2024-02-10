Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları başlıyor - Son Dakika
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları başlıyor

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda çeyrek final rövanş maçları başlıyor

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yarın başlıyor. İlk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenmişti. Diğer maçlar ise Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor arasında oynanacak.

10.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları, yarın oynanacak Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak karşılaşmasıyla başlayacak.

Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak.

Eşleşmenin ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenmişti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Şubat Pazartesi:

15.00 Aksaray Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

13 Şubat Salı:

15.00 Görele Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Yenimahalle Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Görele)

Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19, Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 32-23, Konyaaltı Belediyespor da Yenimahalle Belediyespor'u 39-32 yenmişti.

Kaynak: AA

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