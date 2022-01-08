Salon: Celal Atik
Hakemler: Metodija Ilievski, Mihajlo Ilievski (Kuzey Makedonya)
İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu, Yasemin Özgür 3, Yeliz Özel 3, Burcu Dindar 1, Begüm Ercan, Gizem Koca, Emine Polat, Ece Sözmen 3, Sibel Kıcıroğlu 8, Gizem Buse Dallı, İrem Çelebi, Dilek Yılmaz, Anastasiia Savaş 2, Ümmügülsüm Bedel 6, Bokaric 2
Rocasa Gran Canaria: Gimenez (Delgado), Arangio, Falcon Gonzalez, Risco 3, Gkatziou 3, Zygoura, Santome 1, Rodriguez 11, Gomes da Costa 4, Mendez 1, Guerra Gonzalez, Hosoe 4, Abreu, Pavlovic 1
İlk yarı: 16-14
İki dakika cezası alanlar: Burcu Dindar, Ece Sözmen, Sibel Kıcıroğlu, Ümmügülsüm Bedel, Bokaric (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Falcon Gonzalez, Mendez, Hosoe (Rocasa Gran Canaria)
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak Pazar günü Kanarya Adaları'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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