Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 Sezonu Başlıyor

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor
14.00 Ortahisar Belediyespor-?Adasokağı
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-?İzmir Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 ?Mihalıççık Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-?Spor Toto
17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor
17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-?Nilüfer Belediyespor
4 Eylül Çarşamba:
17.00 ?Beşiktaş-?Köyceğiz Belediyespor
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