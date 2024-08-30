Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 Sezonu Başlıyor

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle...

30.08.2024 09:47
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor

14.00 Ortahisar Belediyespor-?Adasokağı

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-?İzmir Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 ?Mihalıççık Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-?Spor Toto

17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor

17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-?Nilüfer Belediyespor

4 Eylül Çarşamba:

17.00 ?Beşiktaş-?Köyceğiz Belediyespor

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 Sezonu Başlıyor - Son Dakika

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