Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde ikinci haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 Görele Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Görele)
16.00 Adasokağı- Anadolu Üniversitesi (Yüreğir Serinevler)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Kırşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
18.00 Yenimahalle Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
Erkekler Süper Lig
8 Eylül Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Köyceğiz)
14.00 Güneysu- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Salonu henüz açıklanmadı)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
9 Eylül Pazartesi:
18.00 Spor Toto- Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
10 Eylül Salı:
17.00 Beykoz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (R. Şahin Koktürk)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig 2. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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