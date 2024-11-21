Hentbol Millilerimiz Ankara'da

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçlarını Ankara'da oynayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak grup maçlarında milli takım Slovakya, İtalya ve Ukrayna'yla karşılaşacak.
Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçlar sonunda grupta ilk iki sırada yer alan takımlar, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak.
Ankara'da oynanacak B Grubu maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.45 Slovakya-İtalya
17.00 Türkiye-Ukrayna
23 Kasım Cumartesi:
14.45 İtalya-Ukrayna
17.00 Slovakya-Türkiye
24 Kasım Pazar:
14.45 Ukrayna-Slovakya
17.00 Türkiye-İtalya
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