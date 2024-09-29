Hentbol Süper Lig 5. Haftada Sonuçlar

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasına bugün oynanan 4 maçla devam edildi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Rize Belediyespor- Güneysu: 31-34
Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 29-25
Mihalıççık Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 30-37
Beykoz Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 40-30
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.
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