Hentbol Süper Liglerinde 10. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacak

Hentbol Süper Liglerinde 10. hafta maçları yarın ve 15 Kasım'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın ve 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Federasyon programına göre kadınlarda Yalıkavak-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ise 27 Aralık Pazar günü yapılacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Mihalıççık Belediyesi)
15 Kasım Pazar:
15.00 Güneysuspor-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
16.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.30 Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)
18.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)
16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)
15 Kasım Pazar:
16.00 Göztepe-MC Sistem Yozgat (Celal Atik)
27 Aralık Pazar:
17.00 Yalıkavak- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Sizin düşünceleriniz neler ?