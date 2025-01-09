Hentbol Takımından Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Hentbol Takımından Yılın Kareleri Oylaması

Hentbol Takımından Yılın Kareleri Oylaması

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 yılına damga vuran fotoğrafları oyladı.

09.01.2025 10:17
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A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'daki yerleşkesinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncuları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği; " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncuları adına milli hentbolcu Halil İbrahim Öztürk, toplu halde inceledikleri fotoğraflardan spor kategorisinde, "Abluka" başlıklı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcu Arda Güler'in bir pozisyonda Avusturyalı dört oyuncu ile mücadele ettiği ana ilişkin Halil Sağırkaya'nın çektiği fotoğrafı oyladı.

Milli hentbolcular spor kategorisinde ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay finalinde milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin İran'dan Fatemah Hemmati'yi yenerek altın madalya kazanma sevincini yansıtan Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" fotoğrafına da oy verdi.

"Haber" kategorisinde ise milli hentbolcular, Özkan Bilgin'in çektiği "Gece nöbeti" başlıklı Türkiye-İran sınırında görevli "hudut kartalları" olarak bilinen 13. Hudut Bölük Komutanlığı askerlerinin gece nöbetini anlatan fotoğrafı tercih ettiler.

"Günlük Hayat" kategorisinde sporcular, "Güneşi yutan deve" başlıklı Hindistan'da Pushkar Çölü'nde, esneyen bir deve ile gün batımında kızıllaşan güneşin ilginç görüntüsünü yansıtan Himanshu Sharma'nın çektiği fotoğraftan yana oy kullandılar.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de ay-yıldızlı hentbolcular, İsmail Kaplan'ın çektiği "Tek sıra" başlıklı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir grup kazın köyün çiçekli arazilerindeki yürüyüşünü gösteren fotoğrafa oy verdiler.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncularının tercihi, "Geri dönüş" başlıklı Orhan Fatih Doğan'ın çektiği Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ve rejim karşıtı güçlerin Şam'a girmesinin ardından kente gidiş yolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasını gösteren fotoğraf oldu.

Kaynak: AA

ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Takımından Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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