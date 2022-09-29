Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

29.09.2022 12:48
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Bugün:

15.00 MKE Ankaragücü-Mihalıççık (THF)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Müzahir Sille)

15.00 Spor Toto- Sakarya Büyükşehir Belediyespor (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Yurtbay Seramik (Beşirli)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Antakya)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

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Hentbol: Erkekler Süper Lig Hentbol: Erkekler Süper Lig Sakarya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor Sakarya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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