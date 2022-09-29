Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

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