Kadın hentbol takımları, Avrupa kupalarında sahneye çıkıyor.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyesi GSK, gruptaki dördüncü maçında Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Yarın Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci turunda mücadele eden Yalıkavak Spor Kulübü ise Danimarka 'nın Nyköbing Falster HB takımı ile karşılaşacak. 9 Ekim Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 16 Ekim tarihinde Danimarka'nın Nykøbing kenti SPAR NORD Arena'da oynanacak.ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ, A.E.S.H. PYLEA İLE KARŞILAŞACAKBir diğer temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Yunanistan 'ın A.E.S.H. Pylea takımını ağırlayacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 14 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise yine Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'te yapılacak.ANKARA YENİMAHALLE, JOMİ SALERNO KARŞISINDA

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden Ankara Yenimahalle Belediyesi ise İtalya'nın Jomi Salerno takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Salerno Palapalumbo salonunda 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise yine aynı salonda 16 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da yapılacak.