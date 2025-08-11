Hentbolda Yeni Sezon Fikstürü Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hentbolda Yeni Sezon Fikstürü Çekildi

11.08.2025 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 hentbol sezonu fikstürü ve kuraları çekildi, dijital dönüşüm hedefleri açıklandı.

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası kuraları çekildi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür ve kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

THF Başkanı Mesut Çebi, yaptığı konuşmada, sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon, hem sahada hem de organizasyonlarda kaliteyi yükselteceğimiz, hentbolun marka değerini artıracağımız bir yıl olacak." dedi.

Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de 8 takımın mücadele edeceğini söyleyen Çebi, lig ve kupa statüleri hakkında bilgi verdi.

Lig etabı ile play-off ve play-out etaplarının oynanacağını belirten Çebi, yeni formatla hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesinin daha çekişmeli geçeceğini dile getirdi.

"Hentbol camiamız baştan sona heyecan dolu hakkaniyetli bir sezon yaşayacak." diyen Çebi, şunları kaydetti:

"Takımlar kendi hedef gruplarındaki rakipleriyle daha fazla karşılaşarak güçlerini doğrudan ölçme fırsatı bulacak ve böylece tesadüfi sonuçları en aza indirmeye çalışacağız. Play-off ve play-out etaplarında normal sezondan puanların taşınması, sezon boyunca gösterilen performansların değerini korurken, çoklu karşılaşma sistemi ise her takımın gücünü ortaya koyacak. Bu sayede, şampiyonluk ipini göğüsleyen takım da küme düşen ekipler de sahada verilen mücadele ve performanslarla belirlenmiş olacak."

Başkan Mesut Çebi, Süper Kupa'nın bu sene "Dörtlü Final" formatıyla oynanacağını ifade etti.

"50. yılda dijital dönüşüm" vurgusu

THF'nin 2026'da 50. yılını kutlayacağına işaret eden Çebi, "Federasyonumuzun 50. yılını dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Hedefimiz, hentbolun tüm paydaşları için modern, hızlı, güvenli bir erişilebilir sistem oluşturmak. Bundan sonra kağıt evrak işini ortadan kaldıracağız. Aynı şekilde dijital maç raporu uygulamasına geçtik. Anlık skor ve istatistik paylaşımı yapacağız. İzlenme oranlarımızı artıracak yatırımlar yapacağız." diye konuştu.

Çebi, bugün 3 yıllığına imzaladıkları, dünyada en çok kullanılan hentbol analiz ve istatistik sistemi olan "Hentbol AI" uygulamasını kulüplere hediye edeceklerini söyledi.

THF Başkanı Mesut Çebi'nin konuşmasının ardından fikstür ve kura çekimine geçildi.

Liglerde ilk haftanın programı ve kupalarda eşleşmeler şöyle:

Kadınlar

Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı:

Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Ankara Yurdum Spor Kulübü- Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları, 6-7 Eylül'de yapılacak.

Kadınlar Süper Kupa:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Erkekler

Erkekler Süper Lig ilk hafta programı:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor

Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor

DEPSAŞ Enerji As-Güneysu

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş

Bay: Rize Belediyespor

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları, 30-31 Ağustos'ta oynanacak.

Erkekler Süper Kupa:

Spor Toto-Beşiktaş

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. tur:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor

Rize Belediyespor-Güneysu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As

Kupada karşılaşmalar, 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Türkiye Kupası, Yaşar Sevim, Süper Kupa, Teknoloji, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Yeni Sezon Fikstürü Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
AFAD’dan Balıkesir’deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 21:06:20. #7.13#
SON DAKİKA: Hentbolda Yeni Sezon Fikstürü Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.