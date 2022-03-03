Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Antalya 07 Basketbol- Fenerbahçe Safiport (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

5 Mart Cumartesi:

13.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

13.30 Beşiktaş HDI Sigorta- Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Elazığ İl Özel İdare- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

14.30 Hatayspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Antakya)

16.30 Nesibe Aydın- Galatasaray (TOBB ETÜ)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)