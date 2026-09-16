Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor - Son Dakika
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Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

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Herkes ekran başına! Avrupa Ligi\'nde perde açılıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş ise Avrupa macerasına yarın saat 22.00'de sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya karşısında başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak.

TÜRKİYE'NİN TEK TEMSİLCİSİ BEŞİKTAŞ

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasındaki ilk sınavını yarın sahasında Olimpik Marsilya'ya karşı verecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

BU AKŞAM 9 KARŞILAŞMA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta bu akşam saat 19.45'te oynanacak Ararat-Sparta Prag ve Omonia-Celta Vigo karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 22.00'de ise Milan-Benfica başta olmak üzere 7 mücadele oynanacak.

Bu akşamın programı:

  • 19.45 Ararat - Sparta Prag
  • 19.45 Omonia - Celta Vigo
  • 22.00 Milan - Benfica
  • 22.00 Anderlecht - Olimpik Lyon
  • 22.00 Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb
  • 22.00 Bayer Leverkusen - Celje
  • 22.00 Olympiakos - Jagiellonia
  • 22.00 Sturm Graz - Rennes
  • 22.00 Sunderland - AZ Alkmaar

BEŞİKTAŞ YARIN SAHNE ALACAK

İlk haftanın kalan karşılaşmaları yarın oynanacak. Gecenin Türkiye açısından en önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Olimpik Marsilya saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarının programı:

  • 19.45 Levski Sofya - RB Salzburg
  • 19.45 OFİ - Hoffenheim
  • 22.00 Celtic - Ferencvaros
  • 22.00 Juventus - NEC Nijmegen
  • 22.00 Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise
  • 22.00 Beşiktaş - Olimpik Marsilya
  • 22.00 Lillestrom - Torreense
  • 22.00 Crystal Palace - Lech Poznan
  • 22.00 Real Sociedad - Bournemouth
Olimpik MarsilyaBeşiktaşFransızTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ercan aksu ercan aksu:
    haydi ekran başına haydi ders başına haydi koyunlar şeyin başına. amirim ben ekran başına çıkmazsam ceza alır mıyım 1 0 Yanıtla
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