Herkes ekran başına! Avrupa Ligi\'nde perde açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak.

TÜRKİYE'NİN TEK TEMSİLCİSİ BEŞİKTAŞ

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasındaki ilk sınavını yarın sahasında Olimpik Marsilya'ya karşı verecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

BU AKŞAM 9 KARŞILAŞMA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta bu akşam saat 19.45'te oynanacak Ararat-Sparta Prag ve Omonia-Celta Vigo karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 22.00'de ise Milan-Benfica başta olmak üzere 7 mücadele oynanacak.

Bu akşamın programı:

19.45 Ararat - Sparta Prag

19.45 Omonia - Celta Vigo

22.00 Milan - Benfica

22.00 Anderlecht - Olimpik Lyon

22.00 Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb

22.00 Bayer Leverkusen - Celje

22.00 Olympiakos - Jagiellonia

22.00 Sturm Graz - Rennes

22.00 Sunderland - AZ Alkmaar

BEŞİKTAŞ YARIN SAHNE ALACAK

İlk haftanın kalan karşılaşmaları yarın oynanacak. Gecenin Türkiye açısından en önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Olimpik Marsilya saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarının programı: