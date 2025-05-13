Süper Lig devi Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için artık bir puan yeterken sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki evine 5 yıldızlı bayrağı şimdiden astı.
Fatih Terim'in bu hareketi 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde yapması dikkat çekti. Fatih Terim'in 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde, Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı bayrağı Bodrum'daki evinin bahçesine astığı görüldü.
Öte yandan 12 Mayıs 2012'de oynanan süper finalde, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Kadıköy'deki mücadele 0-0 biterken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
İşte o bayrak;
Son Dakika › Spor › Herkes Fatih Terim'in evinin bahçesine astığı bayrağı konuşuyor - Son Dakika
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