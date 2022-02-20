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Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika

Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

20.02.2022 00:16

Roma, sahasında Hellas Verona'yla 2-2 berabere kaldı. Hellas Verona'nın teknik direktörü, Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un uyguladığı taktik sosyal medyada gündem oldu. Verona'nın ilk golünün geldiği duran top taktiği kullanması maçı berabere bitirdi. Teknik adamın Galatasaray'da görev aldığı süre boyunca sıkça eleştirilmişti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona'yla 2-2 berabere kaldı. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekibin bulduğu ilk goldeki duran top organizasyonu futbolseverlerden büyük övgü aldı.

FARAONI RAKİP SAVUNMAYI KANDIRDI

Roma ceza sahasının sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Verona'nın 5 numaralı futbolcusu Faraoni topa tam vuracakken, takım arkadaşlarına tepki gösterirmiş gibi yapıp vurmaktan vazgeçti.

Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport

CAPRARI KENDİSİNİ BOŞA ÇIKARDI

Bunun üzerine topun başında yer alan diğer bir isim 14 numaralı Ilıc, ceza sahasındaki kalabalıktan koparak kendisine hızla yaklaşan 10 numaralı Caprari'yi ceza sahası yayının üzerinde topla buluşturdu.

Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport
Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport

FARAONI KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu sırada ilk pozisyonda topa vuracakmış gibi yaparak herkesi aldatan Faraoni ceza sahasına koşu yaptı ve Caprari düzgün bir pasla İtalyan futbolcuyu, Roma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faraoni'nin vuruşunda kaleci Patricio topu tokatladı.

Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport
Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport

BARAK TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Dönen top için ceza sahasına hücum eden Veronalı futbolculardan Barak önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni toplarken duran top organizasyonu futbolseverlerden tam puan aldı.

Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'ın eski hocasından dahiyane taktik
Görüntü: S Sport
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Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı 'Afrodit'in kenti'nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor "Afrodit'in kenti"nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor 19 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 19 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

İtalya Serie A, Igor Tudor, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika
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