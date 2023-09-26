Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen "Zeminin boyandığını ilk kez gördüm" derken, futbolcuların saçlarının, ellerinin yeşil olması, sosyal medyada en çok konuşulan oldu.
Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı" dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü - Son Dakika