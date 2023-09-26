Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü - Son Dakika

Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü

Son Güncelleme: 26.09.2023 22:53

Erteleme maçında Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşılaştığı mücadelede futbolcuların yeşile boyanmasının nedeni ortaya çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yanan çimlerinin gıda boyasıyla makyajlandığı, herkesin merak ettiği görüntülerin de bu yüzden oluştuğu anlaşıldı.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı.

GÜNDEM OLDU

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen "Zeminin boyandığını ilk kez gördüm" derken, futbolcuların saçlarının, ellerinin yeşil olması, sosyal medyada en çok konuşulan oldu.

ÇİMLER GIDA BOYASIYLA BOYANMIŞ

Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı" dedi.

Herkes yemyeşil oldu! Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü
Herkes yemyeşil oldu! Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü
Herkes yemyeşil oldu! Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü
Herkes yemyeşil oldu! Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü - Son Dakika
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