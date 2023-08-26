Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Turan'ın takımı rakibini 5-0 mağlup etti.
Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.
Arda Turan ve takımının bu başarısına takipçilerinden biri, "Arda'nın bu takımdan Atletico Madrid'e yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" yorumuna Arda Turan, " Manisa'dan da barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu alışığım ben" şeklinde yanıt verdi. O yanıt kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt - Son Dakika