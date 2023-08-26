Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt - Son Dakika

Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

Son Güncelleme: 26.08.2023 23:35

Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Eyüpspor'da Arda Turan'ın başarısı dikkat çekti. Bir takipçisinin ''Arda'nın bu takımdan Atletico Madrid'e yükseleceğini düşünen var mı?'' yorumuna Arda Turan, ''Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu, alışığım ben'' yanıtını vermesi çok konuşuldu.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Turan'ın takımı rakibini 5-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR, LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Herşey Tuzlaspor maçından sonra oldu. Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

ARDA TURAN'DAN TAKİPÇİSİNE EFSANE YANIT

Arda Turan ve takımının bu başarısına takipçilerinden biri, "Arda'nın bu takımdan Atletico Madrid'e yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" yorumuna Arda Turan, " Manisa'dan da barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu alışığım ben" şeklinde yanıt verdi. O yanıt kısa sürede gündem oldu.

Herşey Tuzlaspor maçından sonra oldu. Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt

Arda Turan, Eyüpspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'dan takipçisine kapak gibi yanıt - Son Dakika
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