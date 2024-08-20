Spor

- Hidayet Türkoğlu: "Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

"Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik"

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin ardından Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2024-2024 sezonunun kendileri için ayrı bir yıl olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Türkoğlu, "Federasyon olarak kulüplerle yaptığımız istişare sonucunda yaptığımız bazı değişikliklerle daha heyecanlı geçeceğine inandığımız bir lig olmasını ümit ediyoruz. Ayrı bir heyecan olarak şuan bulunduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi'nde bu kura çekimini yapmak istedik. İnşallah Eylül ayının ortaları gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna kazandırmış olacağız. Onun heyecanı içerisindeyiz. Şuan bulunduğumuz bölüm tesisimizin A bloğu, burası milli takımlar için ayarladığımız, her fırsat bulduğu zaman antrenman yapabileceği bir yer olacak. Hemen yan tarafından 10 bin kişilik salonumuz. Önümüzdeki sezondan itibaren A. Efes ve Galatasaray da bu tesisten yararlanacak. Hemen onun yanında da 3 tane ayrı ayrı 500'er kişilik tribünü olan altyapılarımız için, başta İstanbul'daki kulüplerimiz sonrada tüm kulüplerimizin yararlanacağı Basketbol Gelişim Merkezi'ni ülkemize kazandırmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İlk günden beri bu tesisi kendilerine sunduğumuzda her zaman arkasında durdu. İnşallah onların da katılımıyla bu tesisi Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz. Başta İstanbul kulüplerimiz, sonra da tüm kulüplerimizin yararlanabileceği bir sistem oluşturmayı planlıyoruz. 24-25 sezonuna bu sene katılan Mersin Büyükşehir ve Yalova Basketbol Takımı'na Süper Lig'e hoş geldiniz diyorum. Avrupa'da bizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik"

Yeni sezonda ligde uygulanacak formatla ilgili düşüncelerini aktaran Türkoğlu, "Bu sene kulüplerimizle yaptığımız istişarelerde her zaman fikir alışverişi yapıyoruz. Bu sene de bu formatı getirmek istedik. İnanıyorum ki sezon başından sonuna kadar herkesin daha fazla heyecan duyacağı bir süreç olacak. Bu heyecan bize hem ligin kalitesi anlamında, görünürlüğü anlamında, hem daha çok maç oynanmasıyla önemli olacak. Kulüplerle yaptığımız istişare sonucunda yabancı anlamında değil, Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik. Herkes 4+3 yabancı fazlası olarak düşünüyor ama amacımız Türk sporcularının daha fazla süre alması ve önemli anlarda süre almasıdır. Hem kulüpler, hem milli takım bazında başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Özellikle son 6 seneye baktığınız zaman kulüplerimiz önemli bir başarıya imza attılar. Hem kulüplerin bu başarısının devam etmesi için özellikle Türk oyuncuların da maç sonlarını oyundaki 5'in içerisinde olup önemli, kritik ve en heyecanlı süreçlerde o heyecanın bir parçası olmalarını düşündüğümüz için böyle bir değişiklik yaptık. Bu süreci beraber yakından takip edeceğiz. İnşallah önce kendilerinin basketbol olarak gelişimine faydası olur. Sonrasında kulüplerine ve milli takıma faydalı olur" diye konuştu.