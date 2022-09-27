SPOR Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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SPOR Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecek

27.09.2022 10:10

Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecekSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- Konya'da hiperaktif yapıya sahip olduğu için lise yıllarında karate sporuna başlayan ardından Uzak Doğu sporlarıyla devam eden Ahmet Ertekin (43), yaklaşık 7 yıl önce başladığı vücut...

Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecek

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- Konya'da hiperaktif yapıya sahip olduğu için lise yıllarında karate sporuna başlayan ardından Uzak Doğu sporlarıyla devam eden Ahmet Ertekin (43), yaklaşık 7 yıl önce başladığı vücut geliştirme sporunda milli takım seçmelerinde birinci sırada yer alarak, Türkiye'yi dünyada temsil etme hakkını elde etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Ertekin, "4 yıllık bir sıkı çalışma sonucu Konya'dan milli takıma girdim. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanacağım inşallah. İlk hedefimiz tabii ki dünya şampiyonasına katılıp Konyamızın gururu olarak dereceye getirmek" dedi.

Vücut geliştirme sporcusu Ahmet Ertekin, milli takıma seçildi. Yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'ye temsil edecek olan Ertekin, spora lise yıllarında başladığını belirtti. Hiperaktif bir yapıya sahip olduğu için spor yapmaya başladığını dile getiren Ertekin, "Ben meslek lisesini kazandıktan sonra birinci sınıfta spora başladım. Hiperaktif bir çocuktum, hareketli bir çocuktum, Seydişehir'de devlet yurduna yazıldıktan sonra ilk hafta içerisinde kendime spor salonu aradım. O dönemler karate meşhurdu. Karateden başladım. Aynı mahallede oturduğum arkadaşlarımla beraber zor şartlarda spor yaptık. Ailemizin yanında kalmadığımız için harçlıklarımızı biriktirip spora gidiyorduk" diye konuştu.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMYONLUĞU"

Yaklaşık 7 yıl öncede vücut geliştirme sporuna başladığını ve milli takıma girmek için 4 yıldır çalıştığını ifade eden Ertekin, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Milli takıma girmek için başarmak için kendime söz verdim. İlk başta yarışmada 10'uncu oldum. Sonra başarı seviyemi artırdım. Türkiye şampiyonu oldum. Konya'dan milli takıma girdim. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanacağım. İlk hedefimiz tabii ki dünya şampiyonasına katılıp Konyamızın gururu olarak dereceye getirmek. Ama şöyle bir problemimiz var. Biz sponsor bulamıyoruz. Bizim yaptığımız spor gerçekten çok pahalı bir spor. Her sezon yaklaşık 6 aylık sürüyor ve bu süreçte 70 bin liraya mal oluyor. Ben dört sezondur alışıyorum. Çoluğumun, çocuğumun rızkını çok fazlasıyla buraya ayırıyorum. Kimseden ve maddi manevi hiçbir destek beklemedim. Ama dünya şampiyonasını tek başıma benim kaldırabileceğim bir şey değil. Burada iş adamlarımızdan, sponsorlarımızdan ciddi şekilde destek bekliyorum. Dünya şampiyonasında Konyamızın gururu olmak inşallah da derece almayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Ahmet Ertekin'in birlikte çalıştığı aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan antrenörü Yücel Büyükdeveci ise Ertekin'in şampiyonaya hazırlanma sürecini anlattı. Büyükdeveci, "Uzun yıllardır bu sporla uğraşıyoruz ve Ahmet hocamla da zorlu bir süreç geçti. Bu süreçte de ciddi çalışmalarımız oldu ve sürecimiz sonucunda başarıyı aldığımızı sanıyorum. Hak ettiğini kazandığına inanıyorum. İnşallah Avrupa'da da güzel dereceler yapacağına inanıyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Uzak Doğu, Türkiye, Dünya, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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