Süper Lig deviyle ismi anılan Hırvatistan'ın kalecisi Dünya Kupası'nda tarih yazıyor - Son Dakika
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Süper Lig deviyle ismi anılan Hırvatistan'ın kalecisi Dünya Kupası'nda tarih yazıyor

09.12.2022 21:42

Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Son 16 turunda penaltılarda Japonya'yı eledikleri maçta 3 penaltı kurtarışı yapan Livakovic, Brezilya karşısında da şapkadan tavşan çıkardı. Fenerbahçe ile anılan Livakovic'in Türkiye'ye gelme ihtimali neredeyse sıfırlandı.

2022 Dünya Kupası'na Livakovic fırtınası esiyor. Çeyrek finaldeki Hırvatistan-Breziyla maçına da Livakovic'in performansı damga vurdu.

GEÇİT VERMEDİ

Normal süresi 0-0, uzatmaların 1-1 tamamlandığı maçta Livakovic, adeta dünyaları kurtardı. Brezilya'nın yıldızları Livakovic'i bir türlü geçemedi. Penaltılarda da Livakovic'in bir kurtarışı Brezilya'yı dışarda bıraktı.

YİNE YAPTI

Japonya ile penaltılara kaldıkları maçta Livakovic, 3 kurtarış yaparak takımını çeyrek finale taşımıştı. 27 yaşındaki kaleci, Rodrygo'nun penaltısını kurtararak bu kez yarı finali getirdi.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Dinamo Zagreb'de kariyerini sürdüren 27 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'nda ismini herkese tanıttı. 8.5 milyon euro piyasa değeri olan kalecinin Türkiye'ye gelme şansı neredeyse kalmadı.

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Hırvatistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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