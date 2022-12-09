Süper Lig deviyle ismi anılan Hırvatistan'ın kalecisi Dünya Kupası'nda tarih yazıyor

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2022 Dünya Kupası'na Livakovic fırtınası esiyor. Çeyrek finaldeki Hırvatistan-Breziyla maçına da Livakovic'in performansı damga vurdu.

GEÇİT VERMEDİ

Normal süresi 0-0, uzatmaların 1-1 tamamlandığı maçta Livakovic, adeta dünyaları kurtardı. Brezilya'nın yıldızları Livakovic'i bir türlü geçemedi. Penaltılarda da Livakovic'in bir kurtarışı Brezilya'yı dışarda bıraktı.

YİNE YAPTI

Japonya ile penaltılara kaldıkları maçta Livakovic, 3 kurtarış yaparak takımını çeyrek finale taşımıştı. 27 yaşındaki kaleci, Rodrygo'nun penaltısını kurtararak bu kez yarı finali getirdi.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Dinamo Zagreb'de kariyerini sürdüren 27 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'nda ismini herkese tanıttı. 8.5 milyon euro piyasa değeri olan kalecinin Türkiye'ye gelme şansı neredeyse kalmadı.