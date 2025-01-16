Hokeyde Avrupa Şampiyonası Başlıyor

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Hokeyde 21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 17-19 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak şampiyona ile ilgili, "Takımımız bu şampiyonaya Manavgat'ta iki kamp yaparak hazırlandı. Şampiyonada ilk etapta 17 Ocak'ta iki maç ve 18 Ocak Cumartesi günü de bir maçımız olacak. Müsabakaların sonunda sıralama belli olacak. Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salon hokeyinde Türkiye'nin iddialı olduğunu belirten Çakır, "Salon müsabakalarında açık alana göre daha ön plandayız çünkü Türkiye'nin her yerinde takımlarımızın çalışacağı salon var. Güçlü bir grupta mücadele edeceğiz. Burada ilk hedefimiz kürsüde yer edinebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım, A Grubu'nda Çekya, İtalya ve Avusturya ile mücadele edecek.