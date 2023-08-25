Hollanda basını, Twente\'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi 5-1 yendi. Hollanda basını temsilcilerinin sarı-lacivertliler karşısındaki ağır mağlubiyetini manşetlerine taşıdı. Hollandalılar, Fenerbahçe karşısındaki yenilgiyi "Dram" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'DE AVRUPA DRAMI YAŞIYOR"

De Telegraaf, Fenerbahçe'nin galibiyeti için "Twente kırmızı kartın ardından Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"TWENTE KARAYA OTURACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

NTV'nin haberine göre, Voetbal International'da ise Twente'nin tur geçmesine mucize gözüyle bakılırken, "Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek." denildi.

"UMUTSUZ BİR SKOR ALDILAR"

Algemeen Dagblad ise haberinde, "Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı." ifadelerini kullandı.