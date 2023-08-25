Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram - Son Dakika

Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram

Hollanda basını, Twente\'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram
Son Güncelleme: 25.08.2023 13:18

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi 5-1 yendi. Hollanda basını temsilcilerinin sarı-lacivertliler karşısındaki ağır mağlubiyetini manşetlerine taşıdı. Hollandalılar, Fenerbahçe karşısındaki yenilgiyi 'Dram' olarak nitelendirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi 5-1 yendi. Hollanda basını temsilcilerinin sarı-lacivertliler karşısındaki ağır mağlubiyetini manşetlerine taşıdı. Hollandalılar, Fenerbahçe karşısındaki yenilgiyi "Dram" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'DE AVRUPA DRAMI YAŞIYOR"

De Telegraaf, Fenerbahçe'nin galibiyeti için "Twente kırmızı kartın ardından Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"TWENTE KARAYA OTURACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

NTV'nin haberine göre, Voetbal International'da ise Twente'nin tur geçmesine mucize gözüyle bakılırken, "Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek." denildi.

"UMUTSUZ BİR SKOR ALDILAR"

Algemeen Dagblad ise haberinde, "Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram
12:47 Baba, oğlunu öldürüp cesedini bahçeye gömdüğünü televizyon programında itiraf etti
12:29 Yunanistan'da denizde kaza yapan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler kurtardı
11:59 Dün 100 lira düşen altın bugün hızlı yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:57 Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Schmidt, Haaland'a meydan okudu: Onu mahvederim
11:25 Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu
11:22 Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır
11:16 Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde
11:16 İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu
11:15 Binbir surat Prigojin! Kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları görenler "Yine ölmedi" diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 13:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement