Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif - Son Dakika
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Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif

18.04.2023 10:52

Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan eski futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Huntelaar'ın, sarı-kırmızılılarla yapacağı görüşmede milli yıldız için 15 milyon Euro'luk teklifle masaya oturacağı konuşuluyor.

Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için Ajax, Galatasaray ile ilk teması gerçekleştirdi. Hollanda ekibi, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.

HUNTELAAR, KEREM'İ İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirecek Huntelaar'ın, masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.

Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
YORUMLAR
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif - Son Dakika
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