Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif

Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için Ajax, Galatasaray ile ilk teması gerçekleştirdi. Hollanda ekibi, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.
Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirecek Huntelaar'ın, masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.
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