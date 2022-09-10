Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı - Son Dakika
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Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı

10.09.2022 19:52

Fortuna Sittard, Eredivisie'nin 6. haftasında konuk olduğu NEC Nijmegen'i elinden kaçırdı, 90+5. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından Fortuna'ya imza atan Oğuzhan Özyakup, 71. dakikada muhteşem bir gole imza attı ve yeni takımında ilk kez ağları sarstı. 89. dakikada Doğan Erdoğan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Goffertstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BURAK BIRAKTI, OĞUZHAN AFFETMEDİ

Fortuna Sittard'da karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde ceza sahası dışından enfes bir gol attı. Konuk ekibin bir başka Türk futbolcusu Doğan Erdoğan ise 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğzuhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı
Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğzuhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı
Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğzuhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı
Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğzuhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı
Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğzuhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı

FORTUNA SITTARD İLK PUANINI ALDI

NEC Nijmegen'e beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marques kaydetti. Mücadele 1-1 sona ererken Fortuna Sittard bu sezon ilk puanını kazandı.

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Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı - Son Dakika
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