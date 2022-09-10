NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Goffertstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fortuna Sittard'da karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde ceza sahası dışından enfes bir gol attı. Konuk ekibin bir başka Türk futbolcusu Doğan Erdoğan ise 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
NEC Nijmegen'e beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marques kaydetti. Mücadele 1-1 sona ererken Fortuna Sittard bu sezon ilk puanını kazandı.
Son Dakika › Spor › Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı - Son Dakika