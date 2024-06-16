Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'e galibiyetle başladı - Son Dakika
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Spor

Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'e galibiyetle başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçta geriye düşmesine rağmen Hollanda, Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle galibiyete ulaştı. Gakpo, maçın futbolcusu seçildi. Türkiye'den Sebastian Szymanski ve Adam Buksa da Polonya'nın ilk maçında görev aldı. Polonya'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Hollandalı taraftarlar tribünlerde büyük coşku yaşadı.

16.06.2024 18:19
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta "Portakallar", geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.

Polonya, Adam Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğünü kullanarak 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda adına Cody Gakpo'nun bireysel becerisi sayesinde gelen golle ilk devre 1-1 berabere sona erdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Maçın oyuncusu Gakpo

Polonya'ya karşı attığı gol ve yarattığı tehlikelerle dikkati çeken Hollanda'nın hücum oyuncusu Gakpo, maçın futbolcusu seçildi.

Gakpo, Nathan Ake ile sol tarafı etkili kullanarak maç boyunca Polonya savunmasına büyük tehdit oluşturdu.

Sol bekte görev alan Ake de yaptığı iki asistle Hollanda'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Türkiye'den iki oyuncu görev aldı

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Polonya'nın EURO 2024'teki ilk maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Buksa, 90 dakika sahada kaldı ve takımının golünü attı. Szymanski ise ilk 45 dakika görev yaptı ve ikinci yarının başında yerini Jakub Moder'e bıraktı.

Başakşehir'den Krzysztof Piatek ise yedekler arasında yer aldı.

Lewandowski sakatlığı nedeniyle oynamadı

Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk maçta forma giyemedi.

Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle kritik müsabakada takımını yalnız bıraktı.

Hollandalı taraftarlar ağırlıktaydı

Maç öncesi Hamburg sokaklarında renkli görüntüler sergileyen Hollandalı futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Hollandalı taraftarlar, tribünlerin büyük kısmını doldurdu ve maç boyunca büyük coşku yaşadı.

Kaynak: AA

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