Hollanda Süper Ligi'nde Feyenoord-Ajax Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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Hollanda Süper Ligi'nde Feyenoord-Ajax Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi

Hollanda Süper Ligi\'nde Feyenoord-Ajax Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi

Hollanda Süper Ligi'nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax karşılaşması, polis sendikalarının aldığı grev kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Polis memurlarının erken emeklilik ve daha iyi sosyal haklar talebiyle yaptığı eylemler nedeniyle maçın güvenliği sağlanamayacağı gerekçesiyle erteleme kararı alındı.

28.08.2024 06:09
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Hollanda Süper Ligi’nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax karşılaşması, polis sendikalarının aldığı grev kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Genellikle gergin bir havada geçen iki ezeli rakibin maçında polisin görev yapmayacak olması nedeniyle, Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince garanti edilemeyeceği" gerekçesiyle erteleme kararı aldı.

Hollanda’daki polis sendikaları, erken emeklilik ve daha iyi sosyal haklar için bir süredir eylem yapıyor.

Polis memurları, bu eylemler nedeniyle sosyal olaylar ve stadyumlarda yer almıyor.

Hollanda polisi, tehlikeli bir görev yaptıkları gerekçesiyle kadınlarda 65, erkeklerde 67 olan emeklilik yaşının daha erkene çekilmesini istiyor.

Emeklilik yaşını yükselten düzenleme öncesinde polis ve diğer riskli mesleklerde 3 yıl erken emeklilik hakkı bulunuyordu.

Polisler, yeniden erken emeklilik talebi için Mayıs ayından bu yana, daha az para cezası kesilmesi, karakolların halka kapatılması ve sirenlerle gürültü gibi eylemler yapıyor.

Polis sendikaları, futbol maçlarını da seslerini duyurmak için bir fırsat olarak görüyor.

Bu nedenle yeni sezondaki Eredivisie maçlarında Hollanda’daki stadyumlarda polis görev almıyor.

Pazar günü Rotterdam’da oynanması planlanan karşılaşmaya deplasman takımı Ajax’ın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı.

Ancak belediye ve güvenlik makamları, deplasman taraftarları olmasa da, genellikle gergin bir havada geçen Feyenoord-Ajax maçının barışçıl bir ortamda oynanacağının garantisi olmadığını bildirdi.

Geçen yıl 24 Eylül’de Amsterdam’da oynanan Ajax-Feyenoord maçı, ev sahibi takım taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı.

Feyenoord’un 3-0 önde olduğu karşılaşma, sahaya atılan meşaleler ve çıkan arbede nedeniyle tatil edilmişti.

Çok sayıda taraftar ve polis memurunun yaralandığı olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu nedenle Rotterdam Belediyesi ile savcılık, Feyenoord-Ajax karşılaşmasını, “yüksek riskli maç” ilan ederek, ileri bir tarihe erteledi.

Feyenoord ve Ajax kulüpleri, erteleme kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını bildirdi.

Feyenoord kulübünden yapılan açıklamada, futbolun, kendilerinin taraf olmadığı bir konuda yaptırım aracı olarak kullanılmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

Ajax kulübü de emeklilik tartışmasının faturasının futbola kesilmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), karardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Federasyon da futbolun, emeklilik talebine ilişkin bir araç olarak kullanılmasını eleştirdi.

Polis sendikaları ile hükümeti bir an önce anlaşmak için masaya oturmaya davet eden KNVB’ye göre, polisin eylemlerine devam etmesi, Hollanda liginin geleceğini olumsuz etkileyecek.

Federasyon, polisin eylemine devam etmesi halinde, güvenli stadyum konusunda verilen çabaların orantısız biçimde etkileneceğini vurguladı.

Sol muhalefet partileri, polis ve diğer yüksek riskli mesleklere yeniden erken emeklilik olanağı tanınmasını savunuyor.

Hükümet ise, bu konunun önemli olduğunu kabul ediyor ancak bütçeye getireceği yük nedeniyle çekimser davranıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Hollanda Süper Ligi'nde Feyenoord-Ajax Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

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