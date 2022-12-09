"Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu

2022 Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin ile karşılaşacak olan Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik direktör, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Taktiklerimizi size açıklamayacağız. Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." cevabını vererek muhabiri bozdu.
Hollanda ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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