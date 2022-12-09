"Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu - Son Dakika
Üye Girişi

"Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu

09.12.2022 10:09

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynayacakları çeyrek final karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. 71 yaşındaki hoca, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." yanıtını vererek muhabiri bozdu.

2022 Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin ile karşılaşacak olan Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEMEK ÇOK APTALCA OLUR"

Deneyimli teknik direktör, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Taktiklerimizi size açıklamayacağız. Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." cevabını vererek muhabiri bozdu.

ÇEYREK FİNALDE DEV MAÇ

Hollanda ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü 22.00'de karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Louis van Gaal, Lionel Messi, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Messi'yi nasıl durduracaksınız?' sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık için aynı sözleri söyledi: Altılı masanın kararına saygı duyarız
09:51 "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu
09:38 Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı
09:20 Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı
09:18 Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:52 Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi: Meselenin üzerine önyargılarla gidiliyor
08:40 Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz
08:39 Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızına kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı
08:08 İYİ Parti lideri Akşener 6'lı masadan ayrılacağına yönelik söylentilere sert tepki gösterdi: Kurban keser bazıları
23:55 Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 10:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement