Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı

Horozkentspor, Süper Lig\'e çıkma şansını kaçırdı

Kadınlar 1. Ligi'nde play-off grubunun güçlü ekibi Horozkentspor, son maçında Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Horozkentspor Teknik Direktör'ü Osman Kıraç, maddi sorunlar ve destek eksikliği nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Denizli temsilcisi, Hatayspor'un Süper Lig'e dahil olamaması durumunda üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkma şansını elde edebilecek.

08.04.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar 1. Ligi'nde play-off grubunun güçlü ekibi Horozkentspor, son maçında Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Horozkentspor Teknik Direktör'ü Osman Kıraç, "Denizli Türkiye'nin tekstil incisi. Ama Denizli olarak kenetlenemiyoruz. Bu işler maddiyatla oluyor. 4-5 kişinin desteğiyle olmuyor" dedi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Denizli temsilcisi Horozkentspor, Kadınlar 1.Lig A Grubu'nu lider tamamladı. Güçlü oyuncu grubu ve etkili futboluyla dikkatleri üzerine çeken Horozkentspor, play-off grubunda şampiyonluk yolunda umutlarını son haftaya kadar taşıdı. Son maçta Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0'lık net bir skorla yenen Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını 1 puanla kaçırdı. Geçen hafta alınan beraberlik ve bu haftaki maçın sonucu ile Süper Lig'e çıkma durumunun ortadan kalktığını söyleyen Horozkentspor Teknik Direktörü Osman Kıraç, "Eğer Süper Lig'e çıksaydık buraya Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok büyük takım gelecekti. Seyirciler çok daha fazla gelecekti. Heyecan olacaktı ve biz o heyecanı maalesef Denizli halkı olarak kaçırdık. Maddi olarak ta çok sorunlar yaşadık. Kendi grubumuzu lider bitirdik ama 2 tane Brezilyalı kızımız vardı. Onlarla maddi sorunlardan dolayı yollarımız ayrıldı. Rakipler tam tersi kadrolarını güçlendirdi. Destek olmadığı için kızlarımızın paralarını, teknik ekibin paralarını ödemekte zorlandık. 4-5 kişinin desteğiyle olmuyor. Denizli tekstil sektörü olarak Türkiye'nin incilerinden biri. Bu takıma sahip çıkılabilir. Oyun konusunda bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama baştan kamuoyu olarak aynı çatı altında toplansaydık şuan daha farklı olurdu. Bu işler maalesef para ile oluyor. Maddi durumumuz daha iyi olursa diğer sezon daha iyi bir kadro kurulup daha rahat Süper Lig'e çıkabiliriz. Ama sadece 4-5 kişinin desteğiyle nereye kadar olur bilmiyorum" dedi.

"Üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkma durumumuz olabilir"

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmama ihtimali olduğunu söyleyen Kıraç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatayspor'un şuan Süper Lig'e dahil olamaması gibi bir durum olabilir. Böyle bir durum olursa biz 3'üncü takım olarak Süper Lig'e dahil olacağız. Hakettiğimizi düşünüyoruz, üzgünüz. Tabi bu noktada Denizli'nin de bize destek olması lazım. Denizli olarak kenetlenme sorunu yaşıyoruz"

"Geçen hafta son dakika penaltımız verilseydi Süper Lig'deydik"

Bornova Hitapspor maçında hakemin yanlış karar verdiğini söyleyen Kıraç, "Geçen maç 30 dakika 10 kişi oynadık. Bize verilen kırmızı kart doğruydu. Son dakikada bir pozisyon var. Oyuncumuz ceza sahası içinde dirsek darbesi aldı ve hastanelik oldu. Hakem penaltımızı vermedi. Rakibi 2. sarı karttan oyundan atmadı. Geçen hafta son dakika penaltımız verilseydi Süper Lig'deydik. Rakipler kötü oynasa bile bir şekilde maçı kazanıyorlar. Geçen hafta en yakın rakibimiz uzatmalarda son saniye aldığı kırmızı kart ve penaltı ile kazandı. Hakemlere bir şey söylemek istemiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları lazım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hatayspor, Denizli, Kocaeli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
01:40 Mardin’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 12:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement