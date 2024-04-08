Horozkentspor, Süper Lig\'e çıkma şansını kaçırdı

Kadınlar 1. Ligi'nde play-off grubunun güçlü ekibi Horozkentspor, son maçında Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Horozkentspor Teknik Direktör'ü Osman Kıraç, "Denizli Türkiye'nin tekstil incisi. Ama Denizli olarak kenetlenemiyoruz. Bu işler maddiyatla oluyor. 4-5 kişinin desteğiyle olmuyor" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Denizli temsilcisi Horozkentspor, Kadınlar 1.Lig A Grubu'nu lider tamamladı. Güçlü oyuncu grubu ve etkili futboluyla dikkatleri üzerine çeken Horozkentspor, play-off grubunda şampiyonluk yolunda umutlarını son haftaya kadar taşıdı. Son maçta Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0'lık net bir skorla yenen Horozkentspor, Süper Lig'e çıkma şansını 1 puanla kaçırdı. Geçen hafta alınan beraberlik ve bu haftaki maçın sonucu ile Süper Lig'e çıkma durumunun ortadan kalktığını söyleyen Horozkentspor Teknik Direktörü Osman Kıraç, "Eğer Süper Lig'e çıksaydık buraya Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok büyük takım gelecekti. Seyirciler çok daha fazla gelecekti. Heyecan olacaktı ve biz o heyecanı maalesef Denizli halkı olarak kaçırdık. Maddi olarak ta çok sorunlar yaşadık. Kendi grubumuzu lider bitirdik ama 2 tane Brezilyalı kızımız vardı. Onlarla maddi sorunlardan dolayı yollarımız ayrıldı. Rakipler tam tersi kadrolarını güçlendirdi. Destek olmadığı için kızlarımızın paralarını, teknik ekibin paralarını ödemekte zorlandık. 4-5 kişinin desteğiyle olmuyor. Denizli tekstil sektörü olarak Türkiye'nin incilerinden biri. Bu takıma sahip çıkılabilir. Oyun konusunda bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama baştan kamuoyu olarak aynı çatı altında toplansaydık şuan daha farklı olurdu. Bu işler maalesef para ile oluyor. Maddi durumumuz daha iyi olursa diğer sezon daha iyi bir kadro kurulup daha rahat Süper Lig'e çıkabiliriz. Ama sadece 4-5 kişinin desteğiyle nereye kadar olur bilmiyorum" dedi.
"Üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkma durumumuz olabilir"
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmama ihtimali olduğunu söyleyen Kıraç, sözlerine şöyle devam etti:
"Hatayspor'un şuan Süper Lig'e dahil olamaması gibi bir durum olabilir. Böyle bir durum olursa biz 3'üncü takım olarak Süper Lig'e dahil olacağız. Hakettiğimizi düşünüyoruz, üzgünüz. Tabi bu noktada Denizli'nin de bize destek olması lazım. Denizli olarak kenetlenme sorunu yaşıyoruz"
"Geçen hafta son dakika penaltımız verilseydi Süper Lig'deydik"
Bornova Hitapspor maçında hakemin yanlış karar verdiğini söyleyen Kıraç, "Geçen maç 30 dakika 10 kişi oynadık. Bize verilen kırmızı kart doğruydu. Son dakikada bir pozisyon var. Oyuncumuz ceza sahası içinde dirsek darbesi aldı ve hastanelik oldu. Hakem penaltımızı vermedi. Rakibi 2. sarı karttan oyundan atmadı. Geçen hafta son dakika penaltımız verilseydi Süper Lig'deydik. Rakipler kötü oynasa bile bir şekilde maçı kazanıyorlar. Geçen hafta en yakın rakibimiz uzatmalarda son saniye aldığı kırmızı kart ve penaltı ile kazandı. Hakemlere bir şey söylemek istemiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları lazım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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