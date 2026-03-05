Hüseyin Engin Yontucu Türkiye'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin Engin Yontucu Türkiye'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı

Hüseyin Engin Yontucu Türkiye\'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı
05.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Engin Yontucu, 2 yıl ara verdiği cimnastikte ilk dünya kupası madalyasını kazandı.

İzmir'de 2 yıl ara verdiği cimnastiğe 10 ay önce dönerek Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılan Hüseyin Engin Yontucu, bireysel erkekler kategorisinde Türkiye'ye tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandırmanın gururunu yaşıyor.

Çocukluk yıllarında trampolin cimnastiğe başlayan 26 yaşındaki Hüseyin Engin Yontucu, 3 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı spora ara verdi.

Bu sürede babasının iş yerinde çalışan Hüseyin Engin, antrenörlerinin ısrarları üzerine 10 ay önce yeniden trampoline başladı. Spor yapmadığı dönemde aldığını yaklaşık 25 kiloyu hızla eriten milli sporcu, kısa sürede form tutmayı başardı.

Hüseyin Engin Yontucu, şubat ayında Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.

Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Hüseyin Engin, bu ay Hollanda'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalyanın rengini değiştirmeyi hedefliyor.

"Artık hayal edilebileceğimizi göstermiş olduk"

Hüseyin Engin Yontucu, AA muhabirine, spora başladıktan 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini ifade etti.

İki yıl ara verdiği cimnastiğe madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hüseyin Engin, şunları kaydetti:

"Büyük erkeklerde ilk Avrupa şampiyonası finali, büyük erkeklerde ilk dünya kupası finalini gördüm. Devamında ise bana bu gururu yaşatan bu son yarışmadaki ilk bireysel dünya kupası madalyasını da elde etmiş oldum. Bu zamana kadar bu tarz madalyalar, kürsüler daha öncesinde senkronizelerde gördük fakat bireysel bize her zaman çok uzak gelmişti. Bu madalyan en azından öz güven için önümüzü çok ciddi şekilde açacak. Artık kendimizi orada hayal edebileceğimizi göstermiş olduk."

Hüseyin Engin Yontucu, 12 Mart Hollanda'da başlayacak Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacağını belirterek, "Finali görmek benim için çok önemli. Burada madalyanın rengini değiştirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Antrenör Karanlık: "Hiç kazanılmayan madalyayı kazandı"

Milli takım antrenörü İlhan Karanlık da trampolin cimnastiğin Türkiye'de 2006 yılında sporcu yetiştirmeye başladığını, 2007'de de ilk uluslararası turnuvaya gittiklerini anımsattı.

Hüseyin Yontucu'dan önce yine kendi sporcuları Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karkuş'un 2022 de Bakü'de senkronizede altın madalya kazandıklarını hatırlatan Karanlık, "Hüseyin de bireysel de ilk dünya kupası madalyasını kazandırdı. Ülkemize gururu yaşattı. Bu branşta hiç kazanılmayan madalyayı kazandı. 18 yıl oldu trampolin cimnastik Türkiye'de başlayalı ve biz şimdi Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Hüseyin Engin, Azerbaycan, Türkiye, İzmir, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Engin Yontucu Türkiye'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:27:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Hüseyin Engin Yontucu Türkiye'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.