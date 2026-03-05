Hüseyin Engin Yontucu Türkiye\'ye İlk Dünya Kupası Madalyasını Kazandırdı

İzmir'de 2 yıl ara verdiği cimnastiğe 10 ay önce dönerek Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılan Hüseyin Engin Yontucu, bireysel erkekler kategorisinde Türkiye'ye tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandırmanın gururunu yaşıyor.

Çocukluk yıllarında trampolin cimnastiğe başlayan 26 yaşındaki Hüseyin Engin Yontucu, 3 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı spora ara verdi.

Bu sürede babasının iş yerinde çalışan Hüseyin Engin, antrenörlerinin ısrarları üzerine 10 ay önce yeniden trampoline başladı. Spor yapmadığı dönemde aldığını yaklaşık 25 kiloyu hızla eriten milli sporcu, kısa sürede form tutmayı başardı.

Hüseyin Engin Yontucu, şubat ayında Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.

Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Hüseyin Engin, bu ay Hollanda'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalyanın rengini değiştirmeyi hedefliyor.

"Artık hayal edilebileceğimizi göstermiş olduk"

Hüseyin Engin Yontucu, AA muhabirine, spora başladıktan 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini ifade etti.

İki yıl ara verdiği cimnastiğe madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hüseyin Engin, şunları kaydetti:

"Büyük erkeklerde ilk Avrupa şampiyonası finali, büyük erkeklerde ilk dünya kupası finalini gördüm. Devamında ise bana bu gururu yaşatan bu son yarışmadaki ilk bireysel dünya kupası madalyasını da elde etmiş oldum. Bu zamana kadar bu tarz madalyalar, kürsüler daha öncesinde senkronizelerde gördük fakat bireysel bize her zaman çok uzak gelmişti. Bu madalyan en azından öz güven için önümüzü çok ciddi şekilde açacak. Artık kendimizi orada hayal edebileceğimizi göstermiş olduk."

Hüseyin Engin Yontucu, 12 Mart Hollanda'da başlayacak Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacağını belirterek, "Finali görmek benim için çok önemli. Burada madalyanın rengini değiştirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Antrenör Karanlık: "Hiç kazanılmayan madalyayı kazandı"

Milli takım antrenörü İlhan Karanlık da trampolin cimnastiğin Türkiye'de 2006 yılında sporcu yetiştirmeye başladığını, 2007'de de ilk uluslararası turnuvaya gittiklerini anımsattı.

Hüseyin Yontucu'dan önce yine kendi sporcuları Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karkuş'un 2022 de Bakü'de senkronizede altın madalya kazandıklarını hatırlatan Karanlık, "Hüseyin de bireysel de ilk dünya kupası madalyasını kazandırdı. Ülkemize gururu yaşattı. Bu branşta hiç kazanılmayan madalyayı kazandı. 18 yıl oldu trampolin cimnastik Türkiye'de başlayalı ve biz şimdi Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeyiz." ifadelerini kullandı.